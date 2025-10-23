Thông tin giá theo USD của Will (WILL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00002674 Cao nhất 24H $ 0.00005166 ATH $ 0.00065666 Giá thấp nhất $ 0.00002674 Biến động giá (1 giờ) +0.76% Biến động giá (1D) -34.32% Biến động giá (7 ngày) -89.26%

Giá thời gian thực của Will (WILL) là $0.00002772. Trong 24 giờ qua, WILL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002674 và cao nhất là $ 0.00005166, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WILL là $ 0.00065666, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002674.

Về hiệu suất ngắn hạn, WILL đã biến động +0.76% trong 1 giờ qua, -34.32% trong 24 giờ và -89.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Will (WILL)

Vốn hóa thị trường $ 27.72K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.72K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Will là $ 27.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WILL là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.72K.