Thông tin giá theo USD của VOLT (XVM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00165654 $ 0.00165654 $ 0.00165654 Thấp nhất 24H $ 0.00216908 $ 0.00216908 $ 0.00216908 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00165654$ 0.00165654 $ 0.00165654 Cao nhất 24H $ 0.00216908$ 0.00216908 $ 0.00216908 ATH $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 Giá thấp nhất $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 Biến động giá (1 giờ) -3.94% Biến động giá (1D) +17.57% Biến động giá (7 ngày) -20.82% Biến động giá (7 ngày) -20.82%

Giá thời gian thực của VOLT (XVM) là $0.00194756. Trong 24 giờ qua, XVM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00165654 và cao nhất là $ 0.00216908, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XVM là $ 0.078437, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00145538.

Về hiệu suất ngắn hạn, XVM đã biến động -3.94% trong 1 giờ qua, +17.57% trong 24 giờ và -20.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VOLT (XVM)

Vốn hóa thị trường $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Nguồn cung lưu thông 999.87M 999.87M 999.87M Tổng cung 999,873,505.767733 999,873,505.767733 999,873,505.767733

Vốn hoá thị trường hiện tại của VOLT là $ 1.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XVM là 999.87M, với tổng nguồn cung là 999873505.767733. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.95M.