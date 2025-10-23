Thông tin giá theo USD của VOI Network (VOI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00049144 Cao nhất 24H $ 0.00052501 ATH $ 0.01353747 Giá thấp nhất $ 0.00037928 Biến động giá (1 giờ) -0.75% Biến động giá (1D) -3.81% Biến động giá (7 ngày) -9.65%

Giá thời gian thực của VOI Network (VOI) là $0.00049969. Trong 24 giờ qua, VOI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00049144 và cao nhất là $ 0.00052501, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VOI là $ 0.01353747, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00037928.

Về hiệu suất ngắn hạn, VOI đã biến động -0.75% trong 1 giờ qua, -3.81% trong 24 giờ và -9.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VOI Network (VOI)

Vốn hóa thị trường $ 984.16K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.00M Nguồn cung lưu thông 1.97B Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VOI Network là $ 984.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VOI là 1.97B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.00M.