Giá VIRUS hôm nay

Giá VIRUS (VIRUS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VIRUS sang USD là $ 0 mỗi VIRUS.

VIRUS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 112,575, với nguồn cung lưu hành 999.96M VIRUS. Trong vòng 24 giờ qua, VIRUS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03406607, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIRUS biến động +0.04% trong giờ qua và +6.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 20.44.

Thông tin thị trường VIRUS (VIRUS)

Vốn hóa thị trường $ 112.58K$ 112.58K $ 112.58K Khối lượng (24H) $ 20.44$ 20.44 $ 20.44 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 112.58K$ 112.58K $ 112.58K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,961,605.8875396 999,961,605.8875396 999,961,605.8875396

Vốn hoá thị trường hiện tại của VIRUS là $ 112.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 20.44. Nguồn cung lưu hành của VIRUS là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999961605.8875396. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.58K.