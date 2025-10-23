Thông tin giá theo USD của V2EX (V2EX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0053671 Cao nhất 24H $ 0.00586334 ATH $ 0.01572952 Giá thấp nhất $ 0.0052682 Biến động giá (1 giờ) +0.45% Biến động giá (1D) -1.68% Biến động giá (7 ngày) -4.87%

Giá thời gian thực của V2EX (V2EX) là $0.00564385. Trong 24 giờ qua, V2EX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0053671 và cao nhất là $ 0.00586334, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của V2EX là $ 0.01572952, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0052682.

Về hiệu suất ngắn hạn, V2EX đã biến động +0.45% trong 1 giờ qua, -1.68% trong 24 giờ và -4.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường V2EX (V2EX)

Vốn hóa thị trường $ 5.64M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.64M Nguồn cung lưu thông 1000.00M Tổng cung 999,999,298.737875

Vốn hoá thị trường hiện tại của V2EX là $ 5.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của V2EX là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999298.737875. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.64M.