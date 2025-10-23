Thông tin giá theo USD của USIC (USI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000102 $ 0.00000102 $ 0.00000102 Thấp nhất 24H $ 0.0000011 $ 0.0000011 $ 0.0000011 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000102$ 0.00000102 $ 0.00000102 Cao nhất 24H $ 0.0000011$ 0.0000011 $ 0.0000011 ATH $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Giá thấp nhất $ 0.00000101$ 0.00000101 $ 0.00000101 Biến động giá (1 giờ) -0.04% Biến động giá (1D) -1.16% Biến động giá (7 ngày) -5.86% Biến động giá (7 ngày) -5.86%

Giá thời gian thực của USIC (USI) là $0.00000105. Trong 24 giờ qua, USI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000102 và cao nhất là $ 0.0000011, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USI là $ 0.00000366, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000101.

Về hiệu suất ngắn hạn, USI đã biến động -0.04% trong 1 giờ qua, -1.16% trong 24 giờ và -5.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường USIC (USI)

Vốn hóa thị trường $ 104.52K$ 104.52K $ 104.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 104.52K$ 104.52K $ 104.52K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của USIC là $ 104.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USI là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 104.52K.