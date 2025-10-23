Thông tin giá theo USD của USDZ (USDZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.84895 $ 0.84895 $ 0.84895 Thấp nhất 24H $ 0.878155 $ 0.878155 $ 0.878155 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.84895$ 0.84895 $ 0.84895 Cao nhất 24H $ 0.878155$ 0.878155 $ 0.878155 ATH $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Giá thấp nhất $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -1.30% Biến động giá (7 ngày) -3.45% Biến động giá (7 ngày) -3.45%

Giá thời gian thực của USDZ (USDZ) là $0.858855. Trong 24 giờ qua, USDZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.84895 và cao nhất là $ 0.878155, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDZ là $ 1.16, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.428493.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDZ đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -1.30% trong 24 giờ và -3.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường USDZ (USDZ)

Vốn hóa thị trường $ 257.94K$ 257.94K $ 257.94K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 257.94K$ 257.94K $ 257.94K Nguồn cung lưu thông 300.00K 300.00K 300.00K Tổng cung 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của USDZ là $ 257.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDZ là 300.00K, với tổng nguồn cung là 300000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 257.94K.