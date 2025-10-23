Thông tin giá theo USD của Tokenize Xchange (TKX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Thấp nhất 24H $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Cao nhất 24H $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 ATH $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Giá thấp nhất $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) -0.76% Biến động giá (7 ngày) -3.02% Biến động giá (7 ngày) -3.02%

Giá thời gian thực của Tokenize Xchange (TKX) là $2.08. Trong 24 giờ qua, TKX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 2.04 và cao nhất là $ 2.11, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TKX là $ 50.43, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.111255.

Về hiệu suất ngắn hạn, TKX đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -0.76% trong 24 giờ và -3.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tokenize Xchange (TKX)

Vốn hóa thị trường $ 166.47M$ 166.47M $ 166.47M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 208.10M$ 208.10M $ 208.10M Nguồn cung lưu thông 80.00M 80.00M 80.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tokenize Xchange là $ 166.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TKX là 80.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 208.10M.