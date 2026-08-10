Giá STFX (STFX)
Giá STFX (STFX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STFX sang USD là $ 0 mỗi STFX.
STFX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,258, với nguồn cung lưu hành 650.00M STFX. Trong vòng 24 giờ qua, STFX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.088764, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, STFX biến động -0.06% trong giờ qua và -11.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của STFX là $ 30.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STFX là 650.00M, với tổng nguồn cung là 889353714.0755309. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.40K.
-0.06%
-1.25%
-11.46%
-11.46%
Trong hôm nay, biến động giá của STFX/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của STFX/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của STFX/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của STFX/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|-1.25%
|30 ngày
|$ 0
|-11.46%
|60 ngày
|$ 0
|-60.65%
|90 ngày
|$ 0
|--
Vào năm 2040, giá của STFX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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STFX là token gốc của nền tảng STFX, với nguồn cung tối đa cứng là 1 tỷ đơn vị, được thiết kế như một token tiện ích phục vụ nhiều chức năng quan trọng trong mạng lưới. Token này cho phép người dùng tạo ra các Khoản trữ Giao dịch Đơn (STV) của riêng họ—đây là những khoản trữ DeFi giúp các nhà giao dịch đề xuất ý tưởng giao dịch, huy động vốn từ những người khác và thực hiện các giao dịch mà họ đề xuất. Hiện tại, STFX đã có mặt trên nhiều blockchain.
Giá hiện tại của STFX là bao nhiêu?
Giao dịch ở mức ₫, STFX đã chứng kiến biến động giá là -1.25% trong 24 giờ qua.
Nguồn cung token ảnh hưởng thế nào đến định giá của STFX?
Nguồn cung đóng vai trò quan trọng: với 650000000.0 token đang lưu hành, tình trạng khan hiếm hoặc lạm phát có thể tác động đáng kể đến diễn biến giá trong dài hạn.
Vốn hóa thị trường của STFX là bao nhiêu?
Vốn hóa thị trường của nó là ₫796956492.621060000, xếp hạng #7920 trên toàn cầu và cho thấy mức độ áp dụng của mạng lưới.
Hoạt động giao dịch trong 24 giờ là bao nhiêu?
STFX ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--, thể hiện thanh khoản hiện tại và mức độ hoạt động của người dùng.
Khoảng giá trong 24 giờ là bao nhiêu?
Giá dao động giữa ₫ và ₫, giúp nhà đầu tư đánh giá động lực ngắn hạn.
STFX nằm trong phân loại SocialFi,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem như thế nào?
Là một token thuộc phân loại SocialFi,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem, STFX cạnh tranh với các tài sản tương tự dựa trên tiện ích, nguồn cung, mức độ áp dụng và xu hướng hiệu suất.
Các xu hướng tokenomics dài hạn nào quan trọng?
Phát hành, đốt token, lịch trình mở khóa và phần thưởng staking—thường gắn liền với nền kinh tế --—có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tương lai và niềm tin thị trường.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
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