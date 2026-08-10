Giá Solomon hôm nay

Giá Solomon (SOLO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.640118, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOLO sang USD là $ 0.640118 mỗi SOLO.

Solomon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 7,312,875, với nguồn cung lưu hành 11.42M SOLO. Trong vòng 24 giờ qua, SOLO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.640091 (thấp) đến $ 0.644374 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.41, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.460368.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOLO biến động -0.03% trong giờ qua và +7.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.89K.

Thông tin thị trường Solomon (SOLO)

Vốn hóa thị trường $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M Khối lượng (24H) $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.51M$ 16.51M $ 16.51M Nguồn cung lưu thông 11.42M 11.42M 11.42M Tổng cung 25,799,967.921029 25,799,967.921029 25,799,967.921029

Vốn hoá thị trường hiện tại của Solomon là $ 7.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.89K. Nguồn cung lưu hành của SOLO là 11.42M, với tổng nguồn cung là 25799967.921029. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.51M.