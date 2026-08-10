Giá Snappy hôm nay

Giá Snappy (SNAP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SNAP sang USD là $ 0 mỗi SNAP.

Snappy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 171,581, với nguồn cung lưu hành 1.00B SNAP. Trong vòng 24 giờ qua, SNAP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00403798, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNAP biến động -0.83% trong giờ qua và +11.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 53.37.

Thông tin thị trường Snappy (SNAP)

Vốn hóa thị trường $ 171.58K$ 171.58K $ 171.58K Khối lượng (24H) $ 53.37$ 53.37 $ 53.37 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 171.58K$ 171.58K $ 171.58K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Snappy là $ 171.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 53.37. Nguồn cung lưu hành của SNAP là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 171.58K.