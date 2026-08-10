Giá SINBAD CREW BASE hôm nay

Giá SINBAD CREW BASE (SCB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SCB sang USD là $ 0 mỗi SCB.

SINBAD CREW BASE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 72,701, với nguồn cung lưu hành 1.00B SCB. Trong vòng 24 giờ qua, SCB được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCB biến động -- trong giờ qua và -7.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SINBAD CREW BASE (SCB)

Vốn hóa thị trường $ 72.70K$ 72.70K $ 72.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 72.70K$ 72.70K $ 72.70K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SINBAD CREW BASE là $ 72.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SCB là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 72.70K.