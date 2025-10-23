Thông tin giá theo USD của Satfi ($SATFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00217776 Cao nhất 24H $ 0.00222709 ATH $ 0.0183037 Giá thấp nhất $ 0.00206296 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) +0.55% Biến động giá (7 ngày) +0.94%

Giá thời gian thực của Satfi ($SATFI) là $0.00222309. Trong 24 giờ qua, $SATFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00217776 và cao nhất là $ 0.00222709, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $SATFI là $ 0.0183037, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00206296.

Về hiệu suất ngắn hạn, $SATFI đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, +0.55% trong 24 giờ và +0.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Satfi ($SATFI)

Vốn hóa thị trường $ 222.36K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 222.36K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Satfi là $ 222.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $SATFI là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 222.36K.