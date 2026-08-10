Giá REPPO hôm nay

Giá REPPO (REPPO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01402351, biến động 11.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá REPPO sang USD là $ 0.01402351 mỗi REPPO.

REPPO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,786,825, với nguồn cung lưu hành 412.27M REPPO. Trong vòng 24 giờ qua, REPPO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01244544 (thấp) đến $ 0.01300197 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.051255, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00281636.

Về hiệu suất ngắn hạn, REPPO biến động +9.19% trong giờ qua và -13.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 105.82K.

Thông tin thị trường REPPO (REPPO)

Vốn hóa thị trường $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M Khối lượng (24H) $ 105.82K$ 105.82K $ 105.82K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.04M$ 14.04M $ 14.04M Nguồn cung lưu thông 412.27M 412.27M 412.27M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của REPPO là $ 5.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 105.82K. Nguồn cung lưu hành của REPPO là 412.27M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.04M.