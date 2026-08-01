Giá Radar hôm nay

Giá Radar (RADAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00336039, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RADAR sang USD là $ 0.00336039 mỗi RADAR.

Radar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 164,461, với nguồn cung lưu hành 48.94M RADAR. Trong vòng 24 giờ qua, RADAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00331643 (thấp) đến $ 0.00338082 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.864534, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RADAR biến động -0.01% trong giờ qua và +30.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.35.

Thông tin thị trường Radar (RADAR)

Vốn hóa thị trường $ 164.46K$ 164.46K $ 164.46K Khối lượng (24H) $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 285.63K$ 285.63K $ 285.63K Nguồn cung lưu thông 48.94M 48.94M 48.94M Tổng cung 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Radar là $ 164.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.35. Nguồn cung lưu hành của RADAR là 48.94M, với tổng nguồn cung là 85000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 285.63K.