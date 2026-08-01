Giá priceless hôm nay

Giá priceless (PRICELESS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRICELESS sang USD là $ 0 mỗi PRICELESS.

priceless hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 126,925, với nguồn cung lưu hành 1.00B PRICELESS. Trong vòng 24 giờ qua, PRICELESS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03499616, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRICELESS biến động +1.61% trong giờ qua và +12.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 24.64K.

Thông tin thị trường priceless (PRICELESS)

Vốn hóa thị trường $ 126.93K$ 126.93K $ 126.93K Khối lượng (24H) $ 24.64K$ 24.64K $ 24.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 126.93K$ 126.93K $ 126.93K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của priceless là $ 126.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 24.64K. Nguồn cung lưu hành của PRICELESS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 126.93K.