Giá Plutus hôm nay

Giá Plutus (PLUTUS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00393612, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PLUTUS sang USD là $ 0.00393612 mỗi PLUTUS.

Plutus hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 304,902, với nguồn cung lưu hành 77.43M PLUTUS. Trong vòng 24 giờ qua, PLUTUS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.05021, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00292203.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLUTUS biến động -- trong giờ qua và +34.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 81.79.

Thông tin thị trường Plutus (PLUTUS)

Vốn hóa thị trường $ 304.90K$ 304.90K $ 304.90K Khối lượng (24H) $ 81.79$ 81.79 $ 81.79 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 511.70K$ 511.70K $ 511.70K Nguồn cung lưu thông 77.43M 77.43M 77.43M Tổng cung 108,000,000.0 108,000,000.0 108,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Plutus là $ 304.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 81.79. Nguồn cung lưu hành của PLUTUS là 77.43M, với tổng nguồn cung là 108000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 511.70K.