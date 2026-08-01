Giá Peng hôm nay

Giá Peng (PENG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00141818, biến động 1.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PENG sang USD là $ 0.00141818 mỗi PENG.

Peng hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 141,601, với nguồn cung lưu hành 100.00M PENG. Trong vòng 24 giờ qua, PENG được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00138806 (thấp) đến $ 0.00142915 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.14, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PENG biến động +0.12% trong giờ qua và +4.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 209.76.

Thông tin thị trường Peng (PENG)

Vốn hóa thị trường $ 141.60K$ 141.60K $ 141.60K Khối lượng (24H) $ 209.76$ 209.76 $ 209.76 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 141.60K$ 141.60K $ 141.60K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 99,999,960.5 99,999,960.5 99,999,960.5

Vốn hoá thị trường hiện tại của Peng là $ 141.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 209.76. Nguồn cung lưu hành của PENG là 100.00M, với tổng nguồn cung là 99999960.5. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 141.60K.