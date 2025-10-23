Thông tin giá theo USD của PathOS (PATHOS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00050875 Cao nhất 24H $ 0.00052852 ATH $ 0.00473122 Giá thấp nhất $ 0.00038507 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) -1.45% Biến động giá (7 ngày) -7.24%

Giá thời gian thực của PathOS (PATHOS) là $0.00051829. Trong 24 giờ qua, PATHOS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00050875 và cao nhất là $ 0.00052852, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PATHOS là $ 0.00473122, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00038507.

Về hiệu suất ngắn hạn, PATHOS đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -1.45% trong 24 giờ và -7.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PathOS (PATHOS)

Vốn hóa thị trường $ 10.88K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.88K Nguồn cung lưu thông 21.00M Tổng cung 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PathOS là $ 10.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PATHOS là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.88K.