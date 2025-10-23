Thông tin giá theo USD của PandaSui Coin (PANS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) -6.05% Biến động giá (7 ngày) +30.91% Biến động giá (7 ngày) +30.91%

Giá thời gian thực của PandaSui Coin (PANS) là --. Trong 24 giờ qua, PANS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PANS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PANS đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -6.05% trong 24 giờ và +30.91% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PandaSui Coin (PANS)

Vốn hóa thị trường $ 75.66K$ 75.66K $ 75.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 87.44K$ 87.44K $ 87.44K Nguồn cung lưu thông 6.82B 6.82B 6.82B Tổng cung 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Vốn hoá thị trường hiện tại của PandaSui Coin là $ 75.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PANS là 6.82B, với tổng nguồn cung là 7876857596.906344. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 87.44K.