Giá Overtime hôm nay

Giá Overtime (OVER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.178961, biến động 2.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OVER sang USD là $ 0.178961 mỗi OVER.

Overtime hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,868,769, với nguồn cung lưu hành 55.18M OVER. Trong vòng 24 giờ qua, OVER được giao dịch trong khoảng từ $ 0.173688 (thấp) đến $ 0.180123 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.369086, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.095069.

Về hiệu suất ngắn hạn, OVER biến động +0.98% trong giờ qua và +9.87% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 31.34K.

Thông tin thị trường Overtime (OVER)

Vốn hóa thị trường $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M Khối lượng (24H) $ 31.34K$ 31.34K $ 31.34K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M Nguồn cung lưu thông 55.18M 55.18M 55.18M Tổng cung 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285

Vốn hoá thị trường hiện tại của Overtime là $ 9.87M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 31.34K. Nguồn cung lưu hành của OVER là 55.18M, với tổng nguồn cung là 55183062.132361285. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.41M.