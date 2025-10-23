Thông tin giá theo USD của Orgo (ORGO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00471421 Cao nhất 24H $ 0.00641538 ATH $ 0.01118743 Giá thấp nhất $ 0.00115957 Biến động giá (1 giờ) +0.89% Biến động giá (1D) +17.29% Biến động giá (7 ngày) -7.02%

Giá thời gian thực của Orgo (ORGO) là $0.00582668. Trong 24 giờ qua, ORGO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00471421 và cao nhất là $ 0.00641538, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ORGO là $ 0.01118743, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00115957.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORGO đã biến động +0.89% trong 1 giờ qua, +17.29% trong 24 giờ và -7.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Orgo (ORGO)

Vốn hóa thị trường $ 5.84M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.84M Nguồn cung lưu thông 999.99M Tổng cung 999,992,021.5364858

Vốn hoá thị trường hiện tại của Orgo là $ 5.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ORGO là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999992021.5364858. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.84M.