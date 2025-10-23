Thông tin giá theo USD của OneRing (RING)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00386982 Cao nhất 24H $ 0.00790627 ATH $ 4.81 Giá thấp nhất $ 0.00215211 Biến động giá (1 giờ) +1.48% Biến động giá (1D) -1.18% Biến động giá (7 ngày) -6.09%

Giá thời gian thực của OneRing (RING) là $0.00772406. Trong 24 giờ qua, RING được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00386982 và cao nhất là $ 0.00790627, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RING là $ 4.81, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00215211.

Về hiệu suất ngắn hạn, RING đã biến động +1.48% trong 1 giờ qua, -1.18% trong 24 giờ và -6.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OneRing (RING)

Vốn hóa thị trường $ 52.88K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 736.32K Nguồn cung lưu thông 6.80M Tổng cung 94,753,393.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của OneRing là $ 52.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RING là 6.80M, với tổng nguồn cung là 94753393.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 736.32K.