Thông tin giá theo USD của Nya (NYA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.21% Biến động giá (1D) -0.74% Biến động giá (7 ngày) -7.26%

Giá thời gian thực của Nya (NYA) là --. Trong 24 giờ qua, NYA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NYA là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NYA đã biến động +0.21% trong 1 giờ qua, -0.74% trong 24 giờ và -7.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nya (NYA)

Vốn hóa thị trường $ 4.34M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.35M Nguồn cung lưu thông 36.77T Tổng cung 36,830,899,415,101.91

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nya là $ 4.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NYA là 36.77T, với tổng nguồn cung là 36830899415101.91. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.35M.