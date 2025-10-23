Thông tin giá theo USD của NOTMEME Agent (NOTMEME)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) -1.02% Biến động giá (7 ngày) -1.02%

Giá thời gian thực của NOTMEME Agent (NOTMEME) là --. Trong 24 giờ qua, NOTMEME được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NOTMEME là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOTMEME đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và -1.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NOTMEME Agent (NOTMEME)

Vốn hóa thị trường $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 53.26K$ 53.26K $ 53.26K Nguồn cung lưu thông 33.35B 33.35B 33.35B Tổng cung 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

Vốn hoá thị trường hiện tại của NOTMEME Agent là $ 17.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOTMEME là 33.35B, với tổng nguồn cung là 99984792383.97723. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 53.26K.