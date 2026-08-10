Giá NOD hôm nay

Giá NOD (NOD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NOD sang USD là $ 0 mỗi NOD.

NOD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 28,219, với nguồn cung lưu hành 1.00B NOD. Trong vòng 24 giờ qua, NOD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOD biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường NOD (NOD)

Vốn hóa thị trường $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của NOD là $ 28.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOD là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.22K.