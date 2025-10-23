Thông tin giá theo USD của NETWORKCITIES (CITIES)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00196208 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.40% Biến động giá (1D) -1.46% Biến động giá (7 ngày) -25.74%

Giá thời gian thực của NETWORKCITIES (CITIES) là --. Trong 24 giờ qua, CITIES được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CITIES là $ 0.00196208, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CITIES đã biến động +0.40% trong 1 giờ qua, -1.46% trong 24 giờ và -25.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NETWORKCITIES (CITIES)

Vốn hóa thị trường $ 493.33K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 493.33K Nguồn cung lưu thông 999.95M Tổng cung 999,953,262.5074646

Vốn hoá thị trường hiện tại của NETWORKCITIES là $ 493.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CITIES là 999.95M, với tổng nguồn cung là 999953262.5074646. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 493.33K.