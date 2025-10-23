Thông tin giá theo USD của Mooncat (MOONCAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0019658 Cao nhất 24H $ 0.00256753 ATH $ 0.00888346 Giá thấp nhất $ 0.00156315 Biến động giá (1 giờ) +18.26% Biến động giá (1D) +13.75% Biến động giá (7 ngày) +16.98%

Giá thời gian thực của Mooncat (MOONCAT) là $0.00255895. Trong 24 giờ qua, MOONCAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0019658 và cao nhất là $ 0.00256753, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MOONCAT là $ 0.00888346, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00156315.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOONCAT đã biến động +18.26% trong 1 giờ qua, +13.75% trong 24 giờ và +16.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mooncat (MOONCAT)

Vốn hóa thị trường $ 2.55M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.55M Nguồn cung lưu thông 999.90M Tổng cung 999,898,609.105031

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mooncat là $ 2.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOONCAT là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999898609.105031. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.55M.