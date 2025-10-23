Thông tin giá theo USD của Mint Blockchain (MINT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00230656 Cao nhất 24H $ 0.00279203 ATH $ 0.079854 Giá thấp nhất $ 0.00144984 Biến động giá (1 giờ) -0.64% Biến động giá (1D) +11.21% Biến động giá (7 ngày) -12.09%

Giá thời gian thực của Mint Blockchain (MINT) là $0.00257587. Trong 24 giờ qua, MINT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00230656 và cao nhất là $ 0.00279203, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MINT là $ 0.079854, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00144984.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINT đã biến động -0.64% trong 1 giờ qua, +11.21% trong 24 giờ và -12.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mint Blockchain (MINT)

Vốn hóa thị trường $ 505.93K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.58M Nguồn cung lưu thông 195.95M Tổng cung 999,999,999.5153956

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mint Blockchain là $ 505.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MINT là 195.95M, với tổng nguồn cung là 999999999.5153956. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.58M.