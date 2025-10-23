Thông tin giá theo USD của Messiah (MSIA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.090888 Cao nhất 24H $ 0.096032 ATH $ 0.539528 Giá thấp nhất $ 0.054834 Biến động giá (1 giờ) +0.16% Biến động giá (1D) -2.66% Biến động giá (7 ngày) -7.21%

Giá thời gian thực của Messiah (MSIA) là $0.093126. Trong 24 giờ qua, MSIA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.090888 và cao nhất là $ 0.096032, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSIA là $ 0.539528, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.054834.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSIA đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, -2.66% trong 24 giờ và -7.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Messiah (MSIA)

Vốn hóa thị trường $ 1.03M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.31M Nguồn cung lưu thông 11.09M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Messiah là $ 1.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSIA là 11.09M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.31M.