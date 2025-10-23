Thông tin giá theo USD của Mashida (MSHD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01685044 Cao nhất 24H $ 0.01724755 ATH $ 0.02299756 Giá thấp nhất $ 0.0057113 Biến động giá (1 giờ) +0.83% Biến động giá (1D) +1.52% Biến động giá (7 ngày) -4.43%

Giá thời gian thực của Mashida (MSHD) là $0.01720416. Trong 24 giờ qua, MSHD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01685044 và cao nhất là $ 0.01724755, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSHD là $ 0.02299756, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0057113.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSHD đã biến động +0.83% trong 1 giờ qua, +1.52% trong 24 giờ và -4.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mashida (MSHD)

Vốn hóa thị trường $ 172.04M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 172.04M Nguồn cung lưu thông 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mashida là $ 172.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSHD là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 172.04M.