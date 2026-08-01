Giá LYNK (LYNK)
Giá LYNK (LYNK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00260715, biến động 1.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LYNK sang USD là $ 0.00260715 mỗi LYNK.
LYNK hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,606,828, với nguồn cung lưu hành 999.84M LYNK. Trong vòng 24 giờ qua, LYNK được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00255082 (thấp) đến $ 0.00261512 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.069168, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, LYNK biến động +0.15% trong giờ qua và +3.14% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.51K.
Vốn hoá thị trường hiện tại của LYNK là $ 2.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.51K. Nguồn cung lưu hành của LYNK là 999.84M, với tổng nguồn cung là 999835072.1182799. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.61M.
+0.15%
+1.10%
+3.14%
+3.14%
Trong hôm nay, biến động giá của LYNK/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của LYNK/USD là $ -0.0011544517.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của LYNK/USD là $ -0.0004953193.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của LYNK/USD là $ +0.000000941395617943.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|+1.10%
|30 ngày
|$ -0.0011544517
|-44.28%
|60 ngày
|$ -0.0004953193
|-18.99%
|90 ngày
|$ +0.000000941395617943
|+0.00%
Vào năm 2040, giá của LYNK có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá hiện tại của LYNK là bao nhiêu?
LYNK (LYNK) đang giao dịch ở mức ₫68.66482770051450000, thể hiện sự biến động giá là 1.10% trong 24 giờ qua. Dữ liệu trực tiếp này tổng hợp giá từ các sàn giao dịch toàn cầu để cung cấp cho nhà giao dịch một định giá thị trường chính xác tại bất kỳ thời điểm nào.
LYNK đóng vai trò gì trong hệ sinh thái của mình?
Là tài sản cốt lõi trong mạng lưới -- và là một phần của lĩnh vực SocialFi,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem, LYNK thường hỗ trợ các chức năng thiết yếu như thanh toán, staking, bỏ phiếu quản trị và khuyến khích thanh khoản. Thiết kế của nó có thể ảnh hưởng đến cách các ứng dụng hoặc hợp đồng thông minh hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái.
Hiện nay, LYNK được giao dịch tích cực ra sao?
Trong 24 giờ qua, LYNK đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, tính thanh khoản lành mạnh hơn và khả năng thực thi tốt hơn cho cả nhà giao dịch nhỏ lẫn lớn.
Nguồn cung lưu hành của LYNK là bao nhiêu?
Có 999835072.1182799 token đang lưu hành vào hôm nay, điều này quyết định số lượng có sẵn để giao dịch. Nguồn cung lưu hành giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ khan hiếm, động lực lạm phát cũng như tiềm năng phân bổ token trong dài hạn.
Vốn hóa thị trường và thứ hạng của LYNK là bao nhiêu?
LYNK hiện đang giữ thứ hạng thị trường số #2005 với vốn hóa thị trường là ₫68656347147.220840000, đưa nó vào nhóm các tài sản được công nhận trong lĩnh vực của mình và giúp nhà đầu tư đo lường quy mô tương đối của nó.
Thành tích của LYNK trong 24 giờ qua thế nào?
Giá của nó đã thể hiện sự biến động giá là 1.10% trong 24 giờ qua. Biến động ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, thay đổi về thanh khoản hoặc những diễn biến liên quan đến mạng lưới --.
LYNK so sánh thế nào với các tài sản tương tự trong cùng danh mục?
Trong phân khúc SocialFi,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem, LYNK thể hiện hoạt động cạnh tranh nhờ mức giao dịch mạnh mẽ, thanh khoản cao và các trường hợp sử dụng đang diễn ra trong hệ sinh thái của mình.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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