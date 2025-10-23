Thông tin giá theo USD của Loud (LOUD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0013697 $ 0.0013697 $ 0.0013697 Thấp nhất 24H $ 0.00192254 $ 0.00192254 $ 0.00192254 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0013697$ 0.0013697 $ 0.0013697 Cao nhất 24H $ 0.00192254$ 0.00192254 $ 0.00192254 ATH $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.42% Biến động giá (1D) -22.41% Biến động giá (7 ngày) -10.26% Biến động giá (7 ngày) -10.26%

Giá thời gian thực của Loud (LOUD) là $0.00149166. Trong 24 giờ qua, LOUD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0013697 và cao nhất là $ 0.00192254, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LOUD là $ 0.01678074, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOUD đã biến động -0.42% trong 1 giờ qua, -22.41% trong 24 giờ và -10.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Loud (LOUD)

Vốn hóa thị trường $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,903,716.522151 999,903,716.522151 999,903,716.522151

Vốn hoá thị trường hiện tại của Loud là $ 1.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOUD là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999903716.522151. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.49M.