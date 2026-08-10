Giá looong hôm nay

Giá looong (LOOONG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 9.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LOOONG sang USD là $ 0 mỗi LOOONG.

looong hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,041, với nguồn cung lưu hành 961.34M LOOONG. Trong vòng 24 giờ qua, LOOONG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00249379, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOOONG biến động +1.62% trong giờ qua và -14.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường looong (LOOONG)

Vốn hóa thị trường $ 38.04K$ 38.04K $ 38.04K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.04K$ 38.04K $ 38.04K Nguồn cung lưu thông 961.34M 961.34M 961.34M Tổng cung 961,337,529.821283 961,337,529.821283 961,337,529.821283

Vốn hoá thị trường hiện tại của looong là $ 38.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOOONG là 961.34M, với tổng nguồn cung là 961337529.821283. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.04K.