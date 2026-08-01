Giá Loom hôm nay

Giá Loom (LOOM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 21.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LOOM sang USD là $ 0 mỗi LOOM.

Loom hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 167,128, với nguồn cung lưu hành 999.64M LOOM. Trong vòng 24 giờ qua, LOOM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00142637, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOOM biến động +3.58% trong giờ qua và +1,042.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 170.33K.

Thông tin thị trường Loom (LOOM)

Vốn hóa thị trường $ 167.13K$ 167.13K $ 167.13K Khối lượng (24H) $ 170.33K$ 170.33K $ 170.33K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 167.13K$ 167.13K $ 167.13K Nguồn cung lưu thông 999.64M 999.64M 999.64M Tổng cung 999,639,965.002651 999,639,965.002651 999,639,965.002651

Vốn hoá thị trường hiện tại của Loom là $ 167.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 170.33K. Nguồn cung lưu hành của LOOM là 999.64M, với tổng nguồn cung là 999639965.002651. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 167.13K.