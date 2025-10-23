Thông tin giá theo USD của Lol Guy (LOL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00113496$ 0.00113496 $ 0.00113496 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.54% Biến động giá (1D) -5.42% Biến động giá (7 ngày) -22.19% Biến động giá (7 ngày) -22.19%

Giá thời gian thực của Lol Guy (LOL) là --. Trong 24 giờ qua, LOL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LOL là $ 0.00113496, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOL đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, -5.42% trong 24 giờ và -22.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lol Guy (LOL)

Vốn hóa thị trường $ 79.26K$ 79.26K $ 79.26K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 79.26K$ 79.26K $ 79.26K Nguồn cung lưu thông 998.05M 998.05M 998.05M Tổng cung 998,050,743.093952 998,050,743.093952 998,050,743.093952

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lol Guy là $ 79.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOL là 998.05M, với tổng nguồn cung là 998050743.093952. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 79.26K.