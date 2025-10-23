Thông tin giá theo USD của LEO Token (LEO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 8.95 Cao nhất 24H $ 8.99 ATH $ 10.14 Giá thấp nhất $ 0.799859 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -0.00% Biến động giá (7 ngày) -7.12%

Giá thời gian thực của LEO Token (LEO) là $8.97. Trong 24 giờ qua, LEO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 8.95 và cao nhất là $ 8.99, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LEO là $ 10.14, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.799859.

Về hiệu suất ngắn hạn, LEO đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -0.00% trong 24 giờ và -7.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường LEO Token (LEO)

Vốn hóa thị trường $ 8.27B Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.83B Nguồn cung lưu thông 922.40M Tổng cung 985,239,504.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LEO Token là $ 8.27B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LEO là 922.40M, với tổng nguồn cung là 985239504.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.83B.