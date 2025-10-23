Thông tin giá theo USD của Kittenswap (KITTEN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00455762 $ 0.00455762 $ 0.00455762 Thấp nhất 24H $ 0.0056957 $ 0.0056957 $ 0.0056957 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00455762$ 0.00455762 $ 0.00455762 Cao nhất 24H $ 0.0056957$ 0.0056957 $ 0.0056957 ATH $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Giá thấp nhất $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Biến động giá (1 giờ) +0.47% Biến động giá (1D) +8.19% Biến động giá (7 ngày) +116.98% Biến động giá (7 ngày) +116.98%

Giá thời gian thực của Kittenswap (KITTEN) là $0.00519557. Trong 24 giờ qua, KITTEN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00455762 và cao nhất là $ 0.0056957, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KITTEN là $ 0.03928409, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00194408.

Về hiệu suất ngắn hạn, KITTEN đã biến động +0.47% trong 1 giờ qua, +8.19% trong 24 giờ và +116.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kittenswap (KITTEN)

Vốn hóa thị trường $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M Nguồn cung lưu thông 316.87M 316.87M 316.87M Tổng cung 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kittenswap là $ 1.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KITTEN là 316.87M, với tổng nguồn cung là 1250461839.341864. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.51M.