Thông tin giá theo USD của Karum (KARUM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.02796316 $ 0.02796316 $ 0.02796316 Thấp nhất 24H $ 0.03499915 $ 0.03499915 $ 0.03499915 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.02796316$ 0.02796316 $ 0.02796316 Cao nhất 24H $ 0.03499915$ 0.03499915 $ 0.03499915 ATH $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 Giá thấp nhất $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 Biến động giá (1 giờ) +1.34% Biến động giá (1D) -15.91% Biến động giá (7 ngày) -29.98% Biến động giá (7 ngày) -29.98%

Giá thời gian thực của Karum (KARUM) là $0.02942861. Trong 24 giờ qua, KARUM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02796316 và cao nhất là $ 0.03499915, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KARUM là $ 0.475405, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02672377.

Về hiệu suất ngắn hạn, KARUM đã biến động +1.34% trong 1 giờ qua, -15.91% trong 24 giờ và -29.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Karum (KARUM)

Vốn hóa thị trường $ 432.60K$ 432.60K $ 432.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 618.00K$ 618.00K $ 618.00K Nguồn cung lưu thông 14.70M 14.70M 14.70M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Karum là $ 432.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KARUM là 14.70M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 618.00K.