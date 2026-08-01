Giá thực tế của K9 là bao nhiêu?

Giá trị định giá hiện tại đang ở mức ₫, thể hiện biến động giá là 11.44% trong 24 giờ qua.

Tâm lý thị trường ảnh hưởng đến K9 như thế nào?

Tâm lý được hình thành bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô, tin tức ngành và những diễn biến trong hệ sinh thái --. Tâm lý tích cực thường tương quan với khối lượng giao dịch tăng cao và giá cả ngắn hạn tăng lên.

Vốn hóa thị trường và thứ hạng toàn cầu của K9 là bao nhiêu?

Với vốn hóa thị trường là ₫18677575841.381190000, K9 đứng ở vị trí #3217, thể hiện tầm ảnh hưởng và quy mô của nó trên thị trường rộng lớn hơn.

Hoạt động giao dịch gần đây ra sao?

K9 ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy mức độ tham gia sôi nổi của các nhà giao dịch toàn cầu.

Mức độ biến động của K9 hôm nay thế nào?

Mức độ biến động của token này được đo ở mức --%, giúp các nhà giao dịch đánh giá xem thị trường đang ổn định hay có biến động nhanh chóng.

Khoảng dao động giao dịch 24 giờ hôm nay là bao nhiêu?

Nó dao động trong khoảng từ ₫ đến ₫, cho thấy sức mạnh giá cả trong ngày.

Các yếu tố dài hạn ảnh hưởng đến K9 là gì?

Các yếu tố bao gồm nguồn cung lưu hành (1123000000.0 token), xu hướng áp dụng trong NFT,Derivatives,Perpetuals,Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed,NFTFi và sức hút tổng thể của mạng lưới --.