Thông tin giá theo USD của Javlis (JAVLIS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.51% Biến động giá (1D) -5.02% Biến động giá (7 ngày) -14.04% Biến động giá (7 ngày) -14.04%

Giá thời gian thực của Javlis (JAVLIS) là --. Trong 24 giờ qua, JAVLIS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JAVLIS là $ 0.00133477, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JAVLIS đã biến động +2.51% trong 1 giờ qua, -5.02% trong 24 giờ và -14.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Javlis (JAVLIS)

Vốn hóa thị trường $ 308.74K$ 308.74K $ 308.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 308.74K$ 308.74K $ 308.74K Nguồn cung lưu thông 904.92M 904.92M 904.92M Tổng cung 904,915,366.5975453 904,915,366.5975453 904,915,366.5975453

Vốn hoá thị trường hiện tại của Javlis là $ 308.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JAVLIS là 904.92M, với tổng nguồn cung là 904915366.5975453. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 308.74K.