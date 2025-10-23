Thông tin giá theo USD của Jambo (J)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.051248 $ 0.051248 $ 0.051248 Thấp nhất 24H $ 0.057377 $ 0.057377 $ 0.057377 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.051248$ 0.051248 $ 0.051248 Cao nhất 24H $ 0.057377$ 0.057377 $ 0.057377 ATH $ 0.910484$ 0.910484 $ 0.910484 Giá thấp nhất $ 0.051248$ 0.051248 $ 0.051248 Biến động giá (1 giờ) -0.26% Biến động giá (1D) -5.88% Biến động giá (7 ngày) -29.54% Biến động giá (7 ngày) -29.54%

Giá thời gian thực của Jambo (J) là $0.052156. Trong 24 giờ qua, J được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.051248 và cao nhất là $ 0.057377, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của J là $ 0.910484, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.051248.

Về hiệu suất ngắn hạn, J đã biến động -0.26% trong 1 giờ qua, -5.88% trong 24 giờ và -29.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Jambo (J)

Vốn hóa thị trường $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 52.15M$ 52.15M $ 52.15M Nguồn cung lưu thông 161.01M 161.01M 161.01M Tổng cung 999,999,754.1230654 999,999,754.1230654 999,999,754.1230654

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jambo là $ 8.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của J là 161.01M, với tổng nguồn cung là 999999754.1230654. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 52.15M.