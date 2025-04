Hyperpigmentation ($HYPER) là gì

$HYPER is a memecoin built on Solana, inspired by the viral “hyperpigmentation” meme with over 20B views on TikTok. But it’s more than just a meme. We’re building a real ecosystem with fun, on-chain products that bring utility and purpose. Our goal is to combine meme culture with actual value creation for holders through product revenue, token burns, and community ownership. The ambition is to a positive addition to the solana memecoin space!

Nguồn tham khảo Hyperpigmentation ($HYPER) Website chính thức