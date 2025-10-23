Thông tin giá theo USD của Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.066 Cao nhất 24H $ 1.089 ATH $ 1.27 Giá thấp nhất $ 0.701228 Biến động giá (1 giờ) +0.17% Biến động giá (1D) -0.73% Biến động giá (7 ngày) +0.23%

Giá thời gian thực của Hyperbeat USDT (HBUSDT) là $1.076. Trong 24 giờ qua, HBUSDT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.066 và cao nhất là $ 1.089, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HBUSDT là $ 1.27, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.701228.

Về hiệu suất ngắn hạn, HBUSDT đã biến động +0.17% trong 1 giờ qua, -0.73% trong 24 giờ và +0.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Vốn hóa thị trường $ 128.21M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 128.21M Nguồn cung lưu thông 118.96M Tổng cung 118,957,485.5846966

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hyperbeat USDT là $ 128.21M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HBUSDT là 118.96M, với tổng nguồn cung là 118957485.5846966. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 128.21M.