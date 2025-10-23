Thông tin giá theo USD của Hydrated Dollar (HOLLAR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.998979
Thấp nhất 24H $ 0.99998
Cao nhất 24H $ 0.99998
ATH $ 1.019
Giá thấp nhất $ 0.976486
Biến động giá (1 giờ) -0.03%
Biến động giá (1D) +0.02%
Biến động giá (7 ngày) +0.55%

Giá thời gian thực của Hydrated Dollar (HOLLAR) là $0.999604. Trong 24 giờ qua, HOLLAR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.998979 và cao nhất là $ 0.99998, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOLLAR là $ 1.019, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.976486.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOLLAR đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, +0.02% trong 24 giờ và +0.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hydrated Dollar (HOLLAR)

Vốn hóa thị trường $ 3.46M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.46M
Nguồn cung lưu thông 3.46M
Tổng cung 3,464,592.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hydrated Dollar là $ 3.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HOLLAR là 3.46M, với tổng nguồn cung là 3464592.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.46M.