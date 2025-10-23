Thông tin giá theo USD của Hand Guy (HANDGUY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.55% Biến động giá (1D) +1.67% Biến động giá (7 ngày) -7.23% Biến động giá (7 ngày) -7.23%

Giá thời gian thực của Hand Guy (HANDGUY) là --. Trong 24 giờ qua, HANDGUY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HANDGUY là $ 0.00128685, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HANDGUY đã biến động +0.55% trong 1 giờ qua, +1.67% trong 24 giờ và -7.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hand Guy (HANDGUY)

Vốn hóa thị trường $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Nguồn cung lưu thông 999.29M 999.29M 999.29M Tổng cung 999,286,564.746853 999,286,564.746853 999,286,564.746853

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hand Guy là $ 10.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HANDGUY là 999.29M, với tổng nguồn cung là 999286564.746853. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.79K.