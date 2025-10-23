Thông tin giá theo USD của GUSD (GUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.98989 $ 0.98989 $ 0.98989 Thấp nhất 24H $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Cao nhất 24H $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 ATH $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Giá thấp nhất $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) -0.10% Biến động giá (7 ngày) -0.10%

Giá thời gian thực của GUSD (GUSD) là $0.999808. Trong 24 giờ qua, GUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.98989 và cao nhất là $ 1.006, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GUSD là $ 1.019, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.98989.

Về hiệu suất ngắn hạn, GUSD đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và -0.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GUSD (GUSD)

Vốn hóa thị trường $ 122.47M$ 122.47M $ 122.47M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 149.97M$ 149.97M $ 149.97M Nguồn cung lưu thông 122.49M 122.49M 122.49M Tổng cung 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GUSD là $ 122.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GUSD là 122.49M, với tổng nguồn cung là 150000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 149.97M.