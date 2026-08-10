Giá Guru Network hôm nay

Giá Guru Network (GURU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GURU sang USD là $ 0 mỗi GURU.

Guru Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 53 607, với nguồn cung lưu hành 546,36M GURU. Trong vòng 24 giờ qua, GURU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,109287, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GURU biến động +0,14% trong giờ qua và -2,18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Guru Network (GURU)

Vốn hóa thị trường $ 53,61K$ 53,61K $ 53,61K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 98,12K$ 98,12K $ 98,12K Nguồn cung lưu thông 546,36M 546,36M 546,36M Tổng cung 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Guru Network là $ 53,61K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GURU là 546,36M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 98,12K.