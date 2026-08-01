Giá Geode Chain hôm nay

Giá Geode Chain (GEODE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00236824, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GEODE sang USD là $ 0.00236824 mỗi GEODE.

Geode Chain hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 27,824,040, với nguồn cung lưu hành 11.75B GEODE. Trong vòng 24 giờ qua, GEODE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00349236, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GEODE biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 476.42.

Thông tin thị trường Geode Chain (GEODE)

Vốn hóa thị trường $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M Khối lượng (24H) $ 476.42$ 476.42 $ 476.42 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M Nguồn cung lưu thông 11.75B 11.75B 11.75B Tổng cung 11,752,176,379.03371 11,752,176,379.03371 11,752,176,379.03371

Vốn hoá thị trường hiện tại của Geode Chain là $ 27.82M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 476.42. Nguồn cung lưu hành của GEODE là 11.75B, với tổng nguồn cung là 11752176379.03371. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.82M.