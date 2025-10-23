Thông tin giá theo USD của FUSIO (FUSIO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00176455 $ 0.00176455 $ 0.00176455 Thấp nhất 24H $ 0.00186422 $ 0.00186422 $ 0.00186422 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00176455$ 0.00176455 $ 0.00176455 Cao nhất 24H $ 0.00186422$ 0.00186422 $ 0.00186422 ATH $ 0.00609484$ 0.00609484 $ 0.00609484 Giá thấp nhất $ 0.00176455$ 0.00176455 $ 0.00176455 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -4.87% Biến động giá (7 ngày) -24.23% Biến động giá (7 ngày) -24.23%

Giá thời gian thực của FUSIO (FUSIO) là $0.00177314. Trong 24 giờ qua, FUSIO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00176455 và cao nhất là $ 0.00186422, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FUSIO là $ 0.00609484, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00176455.

Về hiệu suất ngắn hạn, FUSIO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -4.87% trong 24 giờ và -24.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FUSIO (FUSIO)

Vốn hóa thị trường $ 356.58K$ 356.58K $ 356.58K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Nguồn cung lưu thông 201.10M 201.10M 201.10M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của FUSIO là $ 356.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FUSIO là 201.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.77M.